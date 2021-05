Política Após mal-estar, ex-presidente Dilma passa por exames em hospital de Porto Alegre Dilma Rousseff passou por examinação médica depois de sentir um mal-estar na noite desta segunda-feira (24)

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT), 73, passou por exames médicos depois de sentir um mal-estar na noite desta segunda-feira (24), segundo nota publicada em seu site oficial. De acordo com a assessoria de imprensa de Dilma, ela realiza nesta manhã exames no Hospital Moinho de Ventos, em Porto Alegre, acompanhada do médico cardiologista Paulo Caramori. A previsão é a de...