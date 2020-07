Política Após fala de Gilmar Mendes, Pazuello diz que abre informações sobre combate à pandemia ao ministro Ministro interino e o magistrado tiveram conversa por telefone na terça-feira (14), que foi descrita por ambos como "cordial"

Em um gesto para apaziguar os ânimos após dizer que o Exército estava se associando a um “genocídio” ao se referir à crise sanitária instalada no País com a covid-19, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, telefonou para o ministro interino da Saúde, o general Eduardo Pazuello. Na ligação, feita nesta terça-feira, 14, Pazuello disse que colocava à...