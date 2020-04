Política Após entrevista ao Fantástico, Mandetta avalia evitar exposição para sair do foco de crise Auxiliares avaliam que ministro errou ao evidenciar divergências com Bolsonaro sobre estratégias de combate a pandemia

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, avalia mudar sua conduta em relação ao presidente Jair Bolsonaro e deve submergir nos próximos dias para sair do foco da crise. Integrantes do Ministério da Saúde consideram que, embora tenha defendido orientações de órgãos internacionais de saúde, o ministro errou ao evidenciar as divergências com o...