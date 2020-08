Política Após críticas, Janaina Paschoal diz que Bolsonaro ‘será bem recebido’ no PSL Presidente negocia retorno ao partido

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) disse no sábado (29) que, se o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) quiser voltar à sigla, “será bem recebido”. No entanto, segundo ela, o presidente não deve exigir o afastamento de pessoas do partido. Há 5 meses, Janaína defendeu a renúncia de Bolsonaro por causa do desempenho do presidente no combate à pandemia de Cov...