Política Após conversa com Bolsonaro, Alcolumbre diz a aliados que seu candidato terá apoio do Planalto Auxiliares afirmavam que presidente apadrinharia nome do MDB para a sucessão no Senado; sigla não integra lista de cotados do chefe do Legislativo

Após externar sua insatisfação com a atuação do Palácio do Planalto no processo em que o STF (Supremo Tribunal Federal) barrou a possibilidade de sua reeleição para o cargo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), reuniu-se com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na noite desta terça-feira (8). A aliados, o senador disse ter ouvido de Bolsonaro que o ...