Após apresentar sintomas, Dias Toffoli testa negativo para o novo coronavírus

O exame realizado para detectar se o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, estava com o novo coronavírus deu resultado negativo, segundo boletim médico divulgado na manhã desta segunda-feira, 25. Segundo a equipe médica que o acompanha, o ministro "apresentou melhora considerável e no momento encontra-se estável, repirando sem ajuda de aparelhos". Ele...