Oito anos após os inquéritos policiais abertos para apurar mortes praticadas por ex-policiais em Colinas do Tocantins - já condenados por júri popular ao reconhecer que as mortes eram encomendadas em um cenário de “milícia”-, a investigação sobre os mandantes dos crimes está parada na delegacia do município, no noroeste do Tocantins.

A morosidade levou a promotoria de Justiça a impetrar um pedido de liminar em mandado de segurança criminal para que o caso seja retomado, sem sigilo, e com a designação de outra autoridade policial para conduzir as investigações, que teve como primeira delegada vinculada, a chefe da regional, Olodes Maria Oliveira Freitas Nobre.

Segundo a promotoria argumenta, no Mandado de Segurança, apesar dos executores terem sido julgados com a pena finalizada e condenações que reconheceram a qualificadora “crime mercenário e de milícia”, os mandantes seguem sem identificação, mas são “figuras públicas comerciantes renomados”.

Os homicídios julgados com condenação

Conforme o processo, iniciado após os crimes em 2016, consultado pelo JTo, um grupo de servidores da Polícia Militar do Tocantins, da Polícia Civil do Tocantins e não servidores formavam uma milícia que recebia dinheiro de mandantes para tirar das ruas os autores de roubos ao comércio.

Duas das mortes que foram a julgamento, o júri reconheceu o pagamento de R$ 10 mil para uma morte consumada e mais R$ 6 mil por outro homicídio tentado. No julgamento, um ex-policial restou condenado a 27 anos, cinco meses e dez dias de prisão. Outro também policial militar na época dos fatos, recebeu pena de 15 anos, sete meses e 15 dias de prisão.

Após a condenação, houve a abertura da investigação sobre os mandantes. O inquérito foi instaurado dia 17 de junho de 2019, mas até agora não há solução do caso.

Sem diligências

De acordo com a promotoria, no pedido feito na semana passada à 1ª Vara Criminal de Colinas do Tocantins, até a presente data, os mandantes desses crimes estão “protegidos pela decretação de sigilo do inquérito policial e inércia de diligências”.

Segundo o documento do Ministério Público, a autoridade policial “não expediu, sequer, ordem de missão aos policiais para realização das investigações”.

Em outro ponto, o Mandado de Segurança afirma que a investigação está no limbo, porque a delegada, que comanda a regional, se desvinculou do inquérito e não indicou nenhum delegado para assumir o caso, embora tenha conduzido os demais que resultaram na condenação dos milicianos. Conforme a imagem no final da matéria, apenas outro delegado esteve vinculado ao processo, entre 2020 e 2021. Até a publicação da matéria, não havia outra autoridade policial responsável pela investigação.

“Em atuação contrária ao princípio republicano, além de ser a delegada-chefe da delegacia encarregada, se desvinculou do inquérito [dos mandantes], sem vincular qualquer outra autoridade policial, deixando o inquérito acéfalo”, afirma o órgão, na petição.

A promotoria de Justiça sustenta ainda que a delegada age para “tumultuar” a investigação ao tentar misturar em uma investigação sigilosa “crimes cometidos em locais distintos, contra vítimas distintas e tendo como mandantes pessoas distintas”.

O pedido final da promotoria é para que a Justiça impeça a delegada-chefe da 3ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Colinas do Tocantins, a antiga 7ª DRPC, de atuar nas investigações para identificar os mandantes dos crimes.

Outro pedido do orgão é que a Justiça comunique o diretor-geral da Polícia Civil para evocar o inquérito policial e designar outra autoridade policial para conduzir as investigações.

Manifestações da defesa e da Segurança Pública

A defesa da delegada afirmou que deixaria de se manifestar “em razão de não ter conhecimento do referido Mandado de Segurança”. Também afirma que “se” de fato existir o processo, “é procedimento sigiloso e [a delegada] ainda não foi citada/intimada”.

Quanto à atuação da delegada no inquérito policial que apura os mandantes dos milicianos, a defesa afirma que não é de competência da delegada.

“Uma vez que [o inquérito] pertence à Delegacia que é de competência de outro delegado. A Olodes sequer está vinculada ao referido procedimento”, afirma o advogado Leonardo Almeida.

A Secretaria da Segurança Pública afirma que até o momento não houve notificação formal de decisão sobre o pedido à Delegacia-Geral da Polícia Civil nem à Secretaria da Segurança Pública.

“Ainda sobre esse inquérito, todas as providências serão tomadas para o seu regular trâmite pela autoridade policial com atribuição para a presidência dos autos”, garante a pasta, em nota.

Ao pedido da reportagem sobre a posição do juizado de Colinas do Tocantins sobre o inquérito, o Tribunal de Justiça afirma que o “processo está em segredo de justiça, não podemos informar nada porque não temos acesso também”.

Investigada na corregedoria sob suspeita de assédio a servidores, delegada volta aos plantões

A delegada Olodes Freitas Nobre responde a uma sindicância instaurada pela Corregedoria-Geral da Segurança Pública no final de 2023 para apurar as denúncias de assédio sobre colegas de trabalho, inclusive agentes e delegados da Polícia Civil.

Em nota, a Corregedoria-Geral afirma que a sindicância está em “trâmite regular” e suas informações, nesta fase, são “sigilosas” e acessível apenas aos “órgãos de controle e a servidora indicada na denúncia”.

Mesmo investigada, a delegada não foi afastada do cargo durante as investigações. Segundo a Secretaria da Segurança, Olodes Nobre apenas “não foi relacionada/escalada para o mês de janeiro de 2024” na escala de plantões da delegacia.

Ela aparece na escala de plantões policiais no próximo dia 1º, quinta-feira, no plantão extraordinário e regular a partir do dia 6 de fevereiro.