Política Ao vivo: CPI da Pandemia ouve o diretor-presidente da Anvisa O presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, presta depoimento nesta terça, 11, à CPI da Covid. Acompanhe.

Acompanhe no link abaixo o depoimento do presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Antônio Barra Torres, à CPI da Covid. Ele é o 4º a depor à comissão instuída no Senado.