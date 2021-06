Política Ao vivo: CPI da Pandemia ouve a médica Nise Yamaguchi Médica é conhecida por ser defensora do uso da hidroxicloroquina e cloroquina no tratamento de pacientes com covid-19

A Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia ouve a oncologista e imunologista Nise Yamaguchi nesta terça-feira, 1º de junho. Os requerimentos de convocação são dos senadores Marcos Rogério (DEM-RO) e Eduardo Girão (Podemos-CE). No pedido, Girão afirma que a médica é conhecida por ser defensora do uso da hidroxicloroquina e cloroquina no tratamento de pacientes com co...