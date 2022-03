Política Ao vivo: comissão analisa parecer do relator Júnior Geo, mantido pelo TJTO no cargo Conforme o TJ, no documento do governador afastado não estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do pedido liminar, “sendo imprescindível a notificação dos impetrados", cita a decisão

O Tribunal de Justiça do Tocantins (TJ-TO) indeferiu o pedido de liminar impetrado pela defesa do governador afastado, Mauro Carlesse (PSL), o qual pedia a exclusão do deputado Júnior Geo (PROS) na relatoria do processo de impeachment na Assembleia Legislativa. A negativa saiu pouco antes do início da sessão, que analisa o parecer do relator, pela procedência da denúnai. A Justiç...