O Tribunal de Contas anunciou que na sexta-feira, 10, vai homologar o concurso público realizado no ano passado. De acordo com informações do órgão, pela manhã haverá uma reunião virtual entre o tribunal e a banca, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), para a divulgação do resultado. Depois, o presidente da corte, André Matos, deve homologar o concurso.

Durante a realização do certame, o conselheiro André Matos estava entre o grupo de quatro conselheiros que tentou derrubar a iniciativa do ex-presidente Napoleão Sobrinho. O recurso acabou derrubado no plenário e o concurso seguiu sem máculas.

Agora na presidência, de acordo com a informação divulgada pela corte, ele elogiou a condução do concurso pelo ex-presidente e afirma que “vem tomando providências para preparar o curso de formação para os novos servidores”.

“É importante manifestar nossos agradecimentos ao conselheiro Napoleão Luz, que realizou o concurso, e ao conselheiro substituto Adauton Linhares, que presidiu, até o momento, a comissão”, disse o presidente, por meio da assessoria de imprensa.

Segundo o comunicado, o concurso passa a ter uma nova comissão, Márcio Aluízio Moreira Gomes, também responsável pelo estágio probatório dos aprovados.