Vogue volta a fornecer marmitas ao sistema socioeducativo após dispensa de licitação da Seciju

O secretário da Seciju (Secretaria da Cidadania e Justiça), Heber Fidelis, dispensou licitação para contratar a Vogue Alimentação para fornecer marmitas às unidades do sistema socioeducativo do Tocantins. O valor do ato é de R$ 4.205.563,20, conforme portaria publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) na terça-feira, 31 de março.

De acordo com o ato, a…