Tribunal desaprova prestação de contas de Carlos Amastha no PSB durante eleições 2020

O Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, desaprovou as contas do Diretório Regional, presidido por Carlos Amastha, por irregularidades na aplicação de recursos durante a campanha municipal de 2020. A sanção é o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos que não tiveram origem identificada na prestação, no valor de R$ 4.036,14, ainda a ser atualizado.

O Tribunal…