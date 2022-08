Tribunal de Justiça reajusta auxílio-alimentação para R$ 2,1 mil com impacto de R$ 10,8 milhões

A Comissão de Regimento e Organização Judiciária, órgão do Tribunal de Justiça do Tocantins, publicou nesta terça-feira, 2 de agosto, o acórdão com a decisão dos desembargadores de reajustar o valor mensal do auxílio-alimentação de R$ 1.700 para R$ 2.122.

A resolução foi aprovada no primeiro dia do mês e vale a partir de outubro deste ano. O aumento é de 30%.

O…