Tribunal de Justiça extingue comarcas de Pium e Figueirópolis e eleva Cristalândia à 3ª entrância

Mais duas comarcas do Poder Judiciário deixam de existir com a publicação da Resolução de nº 15, do Tribunal de Justiça do Tocantins, que desinstala as comarcas de Pium, no sudoeste do Estado, e de Figueirópolis, no Sul.

De acordo com o documento assinado pelo presidente do TJTO, desembargador João Rigo, a desinstalação se dá “pela necessidade de racionalização do uso dos recursos…