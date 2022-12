Tribunal de Contas deve adotar rodízio e eleger presidente conselheiro André Luiz de Matos Gonçalves

A última sessão do Tribunal de Contas (TCE) do ano, nesta quarta-feira, 14, a partir das 9 horas, deverá marcar a inédita adoção do rodízio para a eleição da mesa diretora do tribunal.

Sinal de amadurecimento e fortalecimento do órgão, o Pleno confirmará o conselheiro André Luiz de Matos Gonçalves à presidência da corte de contas, na sucessão do conselheiro Napoleão Sobrinho, que…