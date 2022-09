TRE aprova registro de candidatura de Carlos Amastha e Kátia Abreu ao Senado

O pleno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) julgou improcedentes as impugnações feitas pelos advogados Vinícius Tundela e Nayara Campos e do partido Agir, e aprovou o pedido de registro de candidatura ao Senado do ex-prefeito de Palmas Carlos Amastha (PSB).

Além da rejeição das contas da Prefeitura de Palmas na gestão dele de 2013 e 2014, arguidas pelos três autores, Nayara citava…