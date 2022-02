Três procuradores da república nomeados para reforçar atuação do MPF nas eleições do Tocantins

A Procuradoria Regional Eleitoral (PRE), órgão do Ministério Público Federal no Tocantins, que atua em todas as fases do processo eleitoral ganhou o reforço auxiliar de mais três procuradores da república para as eleições gerais deste ano.

Álvaro Lotufo Manzano, George Neves Lodder e Rafael Klautau Borba Costa estão designados pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, para,…