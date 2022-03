Está previsto para voltar à sessão plenária do Tribunal de Contas do Estado, por videoconferência, nesta quarta-feira, 30, a partir das 14 horas,o projeto de resolução normativa – iniciada em 2018 – e que levou ao bate-boca entre o presidente da corte, Napoleão Sobrinho, e o relator da matéria, o conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar.

A divergência entre os dois nobres se dá pelas mudanças pelas quais passaram a proposta original e não apenas pelas mudanças na legislação estadual da corte, feitas no ano passado, mas principalmente, pelas emendas supressiva e modificativas que o relator encampou ao projeto – modificando o original, portanto – , o que mereceu do presidente a leitura de esclarecimentos naquela polêmica sessão e refutadas pelo relator da forma como se viu no vídeo divulgado pela imprensa e redes sociais.

O caso volta à pauta porque Severiano refutou os pedidos de Napoleão e, pela força do regimento (artigo 289) manteve as emendas que receberam parecer favorável e reincluiu o processo na pauta da Sessão Plenária Ordinária desta quarta-feira.

Os principais pontos da discórdia:

– Tempo de distribuição processual



As emendas ao projeto levam de 2 para 4 anos o prazo que uma relatoria acompanha contas de jurisdicionado (distribuição das unidades e processos).

O presidente discorda, com base em pesquisa feita pela Diretoria Geral de Controle Externo: o Tribunal de Contas da União e maioria dos TCEs a distribuição das listas de unidades jurisdicionadas é de 2 em dois anos. Ou seja, há variação de pelo menos dois relatores durante um mandato. Pela ideia que em votação, um relator ficaria uma gestão inteira.

No TCE de Minas, com exceção das Contas do Governador, todos os processos são distribuídos por sorteio, sem vinculação de listas de jurisdicionados, exceto se há prevenção.

– Menos publicidade dos atos processuais

Napoleão quer dar transparência nos processos à análise da equipe técnica, após a lei estadual 3.840, do ano passado, excluir o “parecer dos auditores”.

Para o presidente, o documento é o que sustenta a instrução processual, mas o relator rejeitou, alegando celeridade processual.

O presidente diz que não tem como desconsiderar a análise técnica e sua inclusão resguarda os princípios da transparência e da publicidade e garante contraditório e a ampla defesa, além de fortalecer o corpo técnico.

- Número de diretorias de controle externo

A proposta do presidente reduz de 6para 2 diretorias de controle externo. Napoleão entende que se trata de fortalecimento dos técnicos que passariam a atuar em equipes multidisciplinares.

Ou seja, o corpo técnico estaria desvinculado das relatorias, mas atuaria em “grupos de profissionais de diferentes funções, expertises e qualificações.”

- Conselheiro presidirá Instituto de Contas

Entre outras divergências sobre cargos no Tribunal apresentados pelas emendas. Uma delas é a previsão de um conselheiro como Diretor-Geral do Instituto de Contas 5 de Outubro. Atualmente, a diretoria é exercida por servidor e um conselheiro pode atuar apenas como coordenador.

Decisão caberá ao plenário

A decisão do plenário hoje terá de pender para o relator, com todas as emendas encampadas, ou para o presidente, que defende a aprovação sem as emendas acolhidas por Severiano Costandrade.

O presidente sustenta, em um documento chamado “Esclarecimentos da presidência”, abaixo, que a proposta apresentada pela presidência está em consonância com as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASPs) e leis estaduais que tratam do Tribunal de Contas.