STF revoga porte de arma a procuradores do Estado do Tocantins

Em decisão publicada no Diário Oficial do Supremo Tribunal Federal (STF) os ministros da corte declaram inconstitucional a norma do Tocantins que concede porte de armas a procuradores de Estado. A decisão unânime saiu em votação por meio do Plenário Virtual ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) de n 6.974, ajuizada pelo procurador-geral da República, Augusto…