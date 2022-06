STF confirma decisão que desobriga prefeitura de Lajeado a criar procuradoria municipal

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Nuno Marques negou um recurso extraordinário ao Ministério Público do Tocantins contra decisão do Tribunal de Justiça do Tocantins que desobriga a Prefeitura de Lajeado de criar a Procuradoria do município.

A justiça estadual de primeiro e segundo grau rejeitaram a ação do órgão ministerial que queria obrigar o município a criar a…