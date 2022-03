Sindicalistas se reúnem para convocar indicativo de greve em reivindicação pelo subteto único

Dirigentes sindicais do Sindifiscal (auditores fiscais), Sindepol (delegados de polícia), Simed (médicos), Asmir (militares reservistas), FESSERTO e CSPB (federação e confederação de servidores) se reúnem a partir das 11h desta sexta-feira para discutir as convocações das respectivas categorias para assembleia de filiados com uma pauta que debaterá, prioritariamente, a indexação do teto do…