Recurso contra inelegibilidade de Carlesse no Tribunal Regional aguarda parecer da procuradoria

O procurador Regional Eleitoral João Gustavo de Almeida Seixas pediu e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-TO) concedeu mais prazo para se manifestar no recurso eleitoral que tenta reverter a decisão do juiz da Nilson Afonso da Silva, da 2ª Zona Eleitoral de Tocantins, que tornou inelegível, por oito, o ex-governador do Tocantins Mauro Carlesse (UB), a prefeita de Gurupi Josi Nunes (PROS) e o…