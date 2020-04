Raul Filho e Solange Duailibe condenados à prisão por esquema da Delta e Cachoeira em Palmas

O juiz da Rafael Gonçalves de Paula, da 3ª Vara Criminal de Palmas, sentenciou uma ação do Ministério Público do Tocantins que denunciou o esquema de corrupção da empresa Delta com a Prefeitura de Palmas em que condena à prisão o ex-prefeito Raul Filho (PSD) e a esposa a ex-deputada Solange Duailibe (PT), imputar pena de detenção ao empresário Carlinhos Cachoeira e dois ex-servidores da…