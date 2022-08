Quatro meses depois de remessa pelo STJ ainda não se sabe quem julgará Carlesse no Tocantins

Em 12 de abril deste ano as Medidas Investigatórias Sobre Organizações Criminosas (Misorc) ligada ao Inquérito 1.445/DF que investigam suposto esquema de propinas no Plansaúde que teria sido montado pelo ex-governador Mauro Carlesse (Agir) desceram do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para a 3ª Vara Criminal de Palmas.

Em maio, também desceu para a 3ª Vara Criminal a ação penal…