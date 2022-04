Promotores pedem julgamento da Maet e condenação com a pena máxima para desembargadores

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) pediu em alegações finais da ação criminal da Operação Maet a “integral procedência” do processo e pediram a condenação de todos os réus com penas de prisão “seriamente majoradas” e multas fixadas no valor máximo. “Esperando-se que, jamais, fatos semelhantes ocorram no Poder Judiciário do Estado do Tocantins”, escrevem os promotores de…