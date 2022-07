Coordenador do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (Gaesp) do Ministério Público do Tocantins (MPTO), o promotor João Edson de Souza é um dos analistas do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

O FBSP reuniu especialistas de todos os estados brasileiros para analisar os blocos do anuário, como mortes Violentas Intencionais e desaparecimentos; violência contra públicos vulneráveis: violência de gênero e contra crianças e adolescentes; crimes patrimoniais e armas de fogo; efetivos e salários das polícias e gastos com segurança pública e o sistema prisional e socioeducativo de cada estado.

Como mostrou o JTo, no caso tocantinense, houve alta de mais de 200% nas mortes por intervenções policiais e nos feminicídios e de mais de 20% nos casos de estupro e estupro de vulneráveis.

Os números levaram o promotor a analisar desde a segregação do controle das forças de segurança pública, com o status de secretaria estadual para a Polícia Militar, sem amplo debate coletivo e a relação de observância do estado com a legislação federal que institui o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).

A obra com a análise do promotor tocantinense, doutorando em Direito, pela Universidade do Minho (Portugal) será lançada nesta quinta-feira, 21 de julho.