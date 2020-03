Concurseiros aprovados e inscritos no cadastro reserva do concurso da Prefeitura de Porto Nacional, homologado em outubro de 2019, voltam a reclamar da demora na convocação e nomeação de todos os aprovados após uma nova convocação feita pelo município no Diário Oficial do Estado do dia 26 de março.

A chamada anterior ocorreu dia 23 de dezembro de 2019 e, mesmo faltando muitos aprovados, a prefeitura justificou essa nova chamada de contendo 29 nomes com base na pandemia e priorizou aprovados na área da saúde.

"As convocações aconteceram com diferença de 3 meses e alguns dias e não se observa pressa nenhuma do gestor em chamar os demais aprovados diante do prazo de validade do concurso que não demora completar 1 ano e vencer", reclama um dos aprovados, que pediu para não ter a identidade revelada.

Os convocados do dia 26

O maior número de convocados no dia 26 de março é de técnico em enfermagem (ensino médio) com 11 nomes. Em seguida, motoristas, incluindo um de máquinas pesadas, o que motivou outra pessoa aprovada no concurso a questionar a inclusão de cargos fora da área de saúde na convocação, citando o caso dos 5 motoristas, um deles de veículos pesados, e um administrador. "Qual critério realmente está sendo usado para as convocações? Os aprovados e o cadastro de reserva gostariam de saber e obter informações sobre novas datas de nomeações", reclama.

Por meio de assessoria, a prefeitura de Porto Nacional disse sem especificar data para nomeações que a convocação será "de forma gradativa". Também afirmou que a convocação do dia 26 de março é por "urgência".

De acordo com a convocação, a medida faz parte do esforço conjunto de todo o Sistema Único de Saúde para identificar as ocorrências de coronavírus e após o sétimo caso confirmado no Estado do Tocantins exigia adoção de medidas.

Motoristas

Antônio Jose Ribeiro Rocha Aprovado (Aprovado)

Mirian da Conceição Silva Aprovado (Aprovado)

Felipe Alves da Silva (Aprovado)

Cairo Robson Pereira Batista (PNE)(Aprovado)

Motorista Veículo Pesado

Abimael Ferreira dos Santos (Aprovado)

Administrador

Polyana Oliveira Araújo (Aprovado)

Agente Comunitário de Saúde

Rayanne Ferreira da Silva (Cadastro de reserva)

Jardel de Sousa Lemos (Cadastro de reserva)

Enfermeiro

Gabriela Maciel dos Santos (Aprovado)

Priscila Correa Coelho (Aprovado)

Danielly Pereira dos Santos (Aprovado)

Farmacêutico

Luiz Fernando Manzi Tavares (Aprovado)

Fabiola Veloso dos Santos (PNE) (Aprovado)

Fisioterapeuta

Talita Paranhos Martins (Cadastro de reserva)

Médico

Rafael Pereira Rabelo Mendes (Cadastro de reserva)

Eliza Rodrigues de Sousa (Cadastro de reserva)

Psicólogo

Neila Janne Aparecida da Cruz Andrade (Aprovado)

Técnico em Enfermagem

Cristiane Araújo Lima (Aprovado)

Odlucia Pereira dos Santos (Aprovado)

Natalia Lima Pires Oliveira Franco (Aprovado)

Antonio Correia Carvalho (Aprovado)

Sara Peraltina de Alencar Tavora (Aprovado)

Andiara Facundes Dias (Aprovado)

Monica Santana Rosa Torres (Aprovado)

Lucrécia Dias Bonfim Fernandes (Aprovado)

Zélia Cardoso de Almeida (Aprovado)

Eunice dos Santos Matos (Aprovado)

Raelque Sousa e Silva (PNE) (Aprovado)

Terapeuta Ocupacional

Marla Borges de Castro (Aprovado)