Por ordem do STF, juiz põe fim à ação que garantia oficial titular do cartório de imóveis de Palmas

O juiz José Maria Lima cumpriu a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e extinguiu a Ação Ordinária de nº 0046883-07.2021.8.27.2729 ajuizada pelo oficial registrador Israel Siqueira de Abreu Campos na qual conseguiu uma liminar secreta que o mantém como titular do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas.

Com base nesta liminar, a…