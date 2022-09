Das 525 candidaturas apresentadas ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) os juízes barraram 22 por indeferimento e houve mais 22 renúncias. Nas renúncias, são 11 para deputado estadual, 7 para federal e duas ao Senado e suplências.

Ainda faltavam, às 17h desta sexta-feira, a apreciação de 18 candidaturas que ainda aguardavam julgamento, mas o prazo final é dia 12, segunda-feira.

Indeferidos com recurso: o limbo da disputa

Entre os que tiveram o registro indeferidos, são 14 negativas para deputado estadual, 3 para deputado federal, duas para suplentes de senadores e um para vice-governador.

Oito barrados, porém, já recorreram para se manter na disputa. Estes candidatos permanecem na disputa, mas sob o limbo judicial que pode, ao final, não computar nenhum voto caso o indeferimento não seja revertido.

Alguns com a situação mais simples, como o candidato ao Senado, Vanderlan Gomes (PRTB) que apresentou, em um recurso de embargos, a documentação que causou o não atendimento dos requisitos.

Entre eles, uma nova fotografia, a não comprovação do pagamento ou parcelamento de multa eleitoral de eleições anteriores, não comprovou alfabetização nem apresentou as certidões criminais de 1º Grau da Justiça Federal e 1º grau da Justiça Estadual.

No recurso, o partido apresentou nova foto e pagou a multa de R$ 5 mil. Só faltaram as informações atualizadas (no juridiquês, a certidão de objeto e pé) de uma ação criminal que o candidato responde na Justiça Federal.

Candidata à 1ª suplência de Lázara Castro (DC), Eula Angelim (DC) recorreu para tentar reverter a decisão regional que negou sua candidatura por não ter comprovado o prazo de filiação de seis meses ao partido antes das eleições.

Entre os deputados, Pastor Nelcivan (PSD) disputa a Assembleia Legislativa, mas foi barrado em razão da condenação por homicídio qualificado em decisão judicial transitado em julgado em 28 de agosto de 2010. A pena o deixou sem condição de elegibilidade por oito anos, a partir do cumprimento da pena, pois está com os direitos políticos suspensos pela condenação. Ele recorreu para comprovar que cumpre os requisitos.

Confira os que irão concorrer pendurados a recursos