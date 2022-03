Obras do Hospital Regional de Gurupi Ivo Carlesse são prorrogadas por mais seis meses

O secretário estadual da Saúde Afonso Piva de Santana assinou na quinta-feira, 3, o 15º Termo de Aditamento ao contrato firmado em 2013 com a Coceno Construtora. O documento prorroga pro mais seis meses as obras do Hospital Regional de Gurupi (HGG). De acordo com o secretário, o adiamento é apenas no prazo da execução dos serviços e das obras, sem reflexo financeiro.

O HGG começou a…