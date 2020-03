O neurologista Marcelo Cabral, 34 anos, anunciou na segunda-feira, 30, em sua conta no Twitter, ter sido curado da Covid-19. Ele teve o diagnóstico confirmado erroneamente como o primeiro caso de Paraíso , pela SES (Secretaria Estadual da Saúde), no dia 23 de março, quando houve depois a correção para constar como o quinto caso confirmado de Palmas.

Segundo revelou o Portal Benício, a partir da entrevista com a mãe do médico, a empresária Vilany Cabral, o neurologista acredita ter sido infectado durante congresso internacional médico no Rio de Janeiro, no início do mês.

No anúncio nas redes sociais, ele disse ter recebido a notícia de cura por um telefonema da SES.