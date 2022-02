Ministro cassa decisão da Justiça Estadual que mantém titular no cartório de imóveis de Palmas

O ministro Alexandre de Moraes julgou procedente nesta quarta-feira, 9, a Reclamação do Ministério Público do Tocantins e cassou a liminar secreta da Justiça estadual concedida no dia 17 de dezembro, em uma Ação Ordinária de nº 0046883-07.2021.8.27.2729 ajuizada pelo oficial registrado Israel Siqueira de Abreu Campos e o manteve como titular do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de…