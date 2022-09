Ministério Público quer ações contra Carlesse julgadas na 3ª Vara Criminal, do juiz Rafael de Paula

Parecer do Procurador de Justiça José Demóstenes de Abreu quer que o Tribunal de Justiça julgue procedente o pedido do juiz Cledson Nunes, da 1ª Vara Criminal de Palmas, e decida que a competência para julgar as ações penais contra o ex-governador Mauro Carlesse (Agir) e seu grupo seja da 3ª Vara Criminal da capital, com o juiz Rafael Gonçalves de Paula.

Carlesse, ex-secretários e…