Atualizada dia 16.1 às 16h13



A ministra do Meio Ambiente Marina Silva mudou o número dois do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) no Tocantins.

Marina Silva dispensou do encargo Carlos Vinicius Gonçalves Ferreira e designou o analista ambiental Wallace Rafael Rocha Lopes como substituto eventual do superintendente.

O órgão era comandado por Isac Braz da Cunha, nomeado em março do ano passado, mas o superintendente foi exonerado na sexta-feira. Com a mudança do substituto imediato do superintendente, Wallace é o interino do órgão ambiental no Estado.

Com o ato, Wallace Lopes assume o órgão durante os afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e, ainda, se houver a vacância do cargo.

Mestre em engenharia ambiental, Wallace é conhecido no país por sua atuação em defesa do Meio Ambiente. Ele cumpriu o mesmo encargo substitutivo até janeiro de 2020, quando foi dispensado pelo então presidente do órgão, Eduardo Bin.

Em sua atuação, como superintendente em exercício no órgão denunciou, em 2019, um delegado federal por declarações de ameaça direta aos servidores e causou insegurança aos fiscais do Ibama.

Em junho do ano passado, publicou neste JToca um artigo sobre a relação dele com o jornalista britânico Don Phillips, assassinado ao lado do indigenista Bruno Pereira, no dia 5 de junho.

Atualização: na primeira publicação, erradamente, a coluna não havia incluído a exoneração de Isac Cunha da superintendência. O texto foi atualizado.