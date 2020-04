Máscara comprada a R$ 35 custa R$ 1,93 em licitação de 2019 ainda válida da Secretaria da Saúde

As mesmas máscaras compradas a R$ 35 reais pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) por dispensa de licitação no final de março deste ano custam entre R$ 1,93 e R$ 3,64 em duas licitações registradas pela mesma SES em abril de 2019 e com validade até abril desse ano.

A licitação de 2019, do tipo pregão eletrônico (nº 385/2018) contratou no total R$ 1.520.447,06 na qual saíram vencedoras as empresas Biobase, Cirúrgica São Felipe, Científica, Impacto, Terrafar, Medical, Max, Audax Med, Tocantins e a Hiromed. Dessas, a Científica e a Terrafar tiveram contratos para fornecer máscara fechados em 11 de abril de 2019 pelo então secretário Renato Jayme.