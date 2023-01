Legislativos com baixo índice de transparência: Assembleia, 43% e Câmara de Palmas, 55%

Nem a Câmara Municipal da capital, a maior do estado, tampouco a Assembleia Legislativa disponibilizam ao cidadão em seus sites, de forma ativa, relatórios de frequência dos parlamentares ao longo do ano.

Nem mesmo uma simples listagem quantitativa das sessões realizadas ao longo do ano é impossível encontrar nos sites dos órgãos.

Não à toa, o Legislativo de Palmas ocupa a 126ª posição no radar da transparência do Programa Nacional de Transparência Pública, organizado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).

Pelo ranking referente ao ano passado, o Legislativo da Capital tem índice de transparência de 55,78%.

A Assembleia Legislativa é a 18º entre as 22 assembleias avaliadas (5 não estão inclusas) e o índice de transparência é de apenas 43,43%.