Juiz recebe apelação e suspende efeitos da sentença da Maet; seis réus recorreram

O juiz Luiz Zilmar dos Santos Pires recebeu o recurso de apelação do Ministério Público contra a sentença da Operação Mate, em seus efeitos suspensivos (que impede o imediato cumprimento da sentença). Com a decisão, o Ministério Público vai apresentar as razões do recurso e depois as defesas serão intimadas para se manifestar (as contrarrazões).

