Juiz pede avaliação de carros do ex-governador Carlesse apreendidos pela Polícia Federal para venda

O juiz Marcio Soares da Cunha, da 3ª Vara Criminal de Palmas, intimou a superintendência regional da Polícia Federal para abrir a garagem do órgão e receber um avaliador que irá definir quanto valem os carros de luxo apreendidos com o ex-governador Mauro Carlesse (Agir) em operações policiais no ano de 2021.

Na decisão do dia 22 de novembro, o juiz afirma que um recurso de apelação…