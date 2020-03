Juiz nega afastamento do presidente do Previpalmas e de secretários de Cinthia nomeados no CMP

O juiz José Marial Lima negou a liminar pedida pelo suplente do Conselho Municipal de Previdência (CMP) Antonio Chrysippo de Aguiar e não afastou o diretor-presidente do Previpalmas, Rodrigo Alexandre Gomes de Oliveira, do posto, nem decretou a perda de cargos dos secretários Edmilson Vieira das Virgens (Casa Civil) e Rogério Ramos (Finanças).

A…