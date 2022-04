Juiz José Ribamar extingue ação que cobrava R$ 13 milhões de Eduardo Siqueira no caso Igeprev

O juiz José Ribamar declarou extinta uma ação de improbidade ajuizada pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) contra o deputado estadual Eduardo Siqueira Campos (União Brasil), o ex-presidente do Igeprev (Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins). Gustavo Furtado Silbernagel (de 20 de junho de 2011 a 11 de julho de 2012).

Além da dupla, são alvos da ação original o…