Governo quer subteto único por lei de reajuste anual no salário do governador junto com a data-base

A fixação do subteto remuneratório único para servidores públicos estaduais deve ser mesmo por um projeto de lei do Executivo tocantinense que não o desvinculará do subsídio do chefe do Poder Executivo. Atualmente, o governador estadual recebe R$ 28 mil após o reajuste do ano passado, quando ainda era de R$ 24 mil. Portanto, o regime tocantinense segue como um dos poucos do país em que o…