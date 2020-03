Ex-Psol, Fábio Ribeiro assume presidência do Rede no Tocantins e partido será aliado de Cinthia

A Rede Sustentabilidade mudou de comando mais uma vez no Tocantins. O empresário Fábio Ribeiro assumiu, nesta sexta-feira, 27, a presidência estadual após apresentar para a direção nacional um plano de reestruturação do partido, devassado após a gestão do ex-juiz Marlon Reis (PSB).

