Empresários dominam, mas crescem candidaturas de administradores, vendedores e policiais

O poder econômico do Estado, representado pelo empresariado com vocação política, segue como a ocupação dominantes das candidaturas nas eleições gerais no Estado, cenário das últimas três disputas.

Neste ano, com 66 registros, a profissão de empresário só fica atrás de “outras” ocupações não declaradas ante 66 em 2018 e 44 em 2014. O crescimento das eleições que elegeu Mauro…