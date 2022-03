Empresário denunciado por extorsão pede sigilo da ação em que é réu, mas juiz Luiz Zilmar nega

A defesa do empresário João Coelho Neto, 37 anos, réu em uma ação criminal em que é acusado de extorquir o empresário José Gomes de Sousa Neto, conhecido como Neto Gomes, 43 anos, pediu que a Justiça decretasse sigilo no processo. Além do empresário, o autônomo Wolney Max de Souza, o “Rosquinha”, 52 anos, e o policial militar Rodrigo Westphan de Jesus , 28 anos, são acusados de empregar grave…