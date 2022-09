Nas eleições daqui a dez dias, 24 candidatos saberão se terá dado certo o plano de trocar o mandato para o qual se elegeram há menos de dois anos por outro cargo eletivo. São os “candidatos trampolim”.

São 17 vereadores e 2 vice-prefeitos eleitos nas eleições de 2020 que disputam as 24 vagas na Assembleia Legislativa e outros 7 legisladores municipais e um vice na tentativa de chegar à Câmara dos Deputados.

São os dois cargos que não precisam se licenciar para disputar um mandato diferente.

Os três vice-prefeitos que tentam trocar o Executivo pelo Legislativo são o de Gurupi, Glaydson Nato (PL), o de Colinas, Francisco do Cacau (PSC), que tentam a Assembleia Legislativa e o de Araguatins, Professora Elizabete (PSD) que tentam a Câmara dos Deputados.

Maiores cidades, Palmas (6), Gurupi e Araguaína (4 cada) são os municípios com mais candidatos que tentam mudar de cargo.

Os dados são de um levantamento feito pela coluna entre todas as candidaturas aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), portanto, aptas. Excluídas as que aparecem com “indeferidas como recurso”.

Confira os “candidatos trampolim”.