As eleições internas do Ministério Público do Tocantins reconduziram os principais nomes de promotores que atuam em centros de apoios e comissões do órgão ministerial. Fechadas as votações no dia 20 deste mês, o resultado apontado pelo Colégio de Procuradores consolidou nomes conhecidos como Araína Cesárea Ferreira no Caosaúde (Centro de Apoio Operacional da Saúde), João Edson de Souza no Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (Gaesp) e Vinicius de Oliveira e Silva no Caopp (Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público.

No Caosaúde, Araína Cesárea Ferreira Santos D'Alessandro conseguiu 8 votos e Thiago Ribeiro Franco Vilela, quatro.

Vinicius de Oliveira e Silva (Patrimônio Público), José Maria da Silva Júnior (Meio Ambiente) e Sidney Fiori Júnior (Infância, Juventude e Educação) receberam, cada um, 13 votos.

Grupo de atuação na Segurança Pública

No Gaesp, além de João Edson de Souza também receberam 13 votos os promotores Rafael Pinto Alamy e Saulo Vinhal da Costa. Luiz Francisco de Oliveira conseguiu 10 votos e houve 3 em branco.

Diferente dos centros de apoio, em que os resultados da eleição já apontam os coordenadores, no Gaesp, o procurador-geral de Justiça vai escolher o coordenador.

Confira os resultados por unidade e votos recebidos

Consumidor, Cidadania, Direitos Humanos e Mulher

Isabelle Rocha Valença Figueiredo (11)

Luiz Francisco de Oliveira (2)

Patrimônio Público

Vinicius de Oliveira e Silva (13)

Criminal

Juan Rodrigo Carneiro Aguirre (13)

Paulo Alexandre Rodrigues de Siqueira (4)

Saúde

Araína Cesárea Ferreira Santos D'Alessandro (8)

Thiago Ribeiro Franco Vilela (4)

Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente

José Maria da Silva Júniro (13)

Infância, Juventude e Educação

Sidney Fiori Júnior (13)

Comissões e grupos

Comissão Permanente de Segurança Institucional

André Ricardo Fonseca Carvalho (11)

Marcelo Ulisses Sampaio (11)

Luiz Antônio Francisco Pinto (9)

Paulo Alexandre Rodrigues de Siqueira (5)

Luiz Francisco de Oliveira (3)

Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública

João Edson de Souza (13)

Rafael Pinto Alamy (13)

Saulo Vinhal da Costa (13)

Luiz Francisco de Oliveira (10)