Diretora de escola convida contratos para reunião com deputado: “só volta quem está com ele”

Nas eleições de 2020, outro ato com motivação eleitoral no Bico do Papagaio ganhou destaque. A então secretária estadual da Educação, Adriana Costa Aguiar, foi filmada constrangendo professores contratados pelo órgão, em Ananás, no extremo norte do Tocantins, a votar na candidata à prefeitura apoiada por ela e pelo então governadorMauro Carlesse (Agir) durante a campanha municipal de 2020.

No início do mês de novembro de 2020, o então governador esteve na cidade na companhia da secretária e do deputado tucano Olyntho Neto em que discursaram em apoio a Anália Borges (MDB). Ela disputava pela coligação A Esperança Renasce, formada pelo MDB, Patriota e PV, e mesmo com o apoio governamental, acabou em terceiro lugar, com 1.356 votos, atrás de Val Sousa (PRTB) com 1.406 votos e do candidato vencedor Valdemar Nepomoceno (PSD), eleito com 2.729 votos.