Deputados reajustam em 10% valor das verbas usadas para contratar servidores e pagar despesas do mês

Os deputados estaduais que tomarão posse para o mandado na Assembleia Legislativa no dia 1º de fevereiro terão mais recursos para custeio de despesas do gabinete e na contração dos servidores de apoio ao mandato, seja na capital ou em suas bases no interior.

Em dois atos, publicados no dia 30 de dezembro, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa aumentou em 10% a verba de gabinete,…