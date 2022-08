Deputado aparece com R$ 217 milhões em bens no sistema do TRE, mas aponta valor correto de R$ 7,1 mi

O candidato à reeleição na Assembleia Legislativa, Eduardo Bonagura (Cidadania) registrou candidatura no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) em um dia como deputado e acordou milionário no dia seguinte. Ao menos no sistema que aparecia o total de bens em R$ 217.614.371,77. É o maior valor registrado para um candidato no Tocantins.

“Eu tava feliz demais”, brinca o deputado ao ser…